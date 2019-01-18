В Южной Корее продолжаются Зимние фестивали

Сеул, , 12:35 — REGNUM В Южной Корее началась пора снежных фестивалей, сообщает The Hankyoreh.

С 18 по 27 января в городе Пхенчхан пройдет 27-й Daegwallyeong Snow Festival.

На этом фестивале можно почувствовать себя единым целым с окружающей природой, словно укрытой покрывалом из снега. Участников фестиваля ждут различные представления, выставка снежных скульптур и др. Кроме того, можно будет вновь вернуться в детство, покатавшись на санках, слепив снеговика и просто поиграв в снежки в этом зимнем царстве на фоне величественных заснеженных вершин Тхэбэк.

А с 19 по 27 января пройдет 7-й фестиваль ледового похода по реке Хантан, который проходит в городе Чхорвон. Во время проведения фестиваля вы можете прогуляться по ледяной дороге через ущелья реки Хантан и насладиться прекрасными пейзажами, каньонами и скалистыми утесами.

В рамках фестиваля можно в общей сложности можно пройти 7,5 км двумя маршрутами: первый маршрут от большого моста Тхэбон до моста Сыниль равен 4 километрам, второй маршрут от моста Сыниль до ущелья Сундам — 3,5 километра.

Кроме того во время фестиваля будет можно будет посетить парк снежных скульптур на тему Семи чудес света.