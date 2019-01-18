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В Москве открывается фотовыставка «Первозданная Россия»

Культура

На ней представлено более 600 уникальных фотографий

Москва, 18 января 2019, 10:52 — REGNUM  18 января в Центральном доме художника в Москве открывается VI Общероссийский фестиваль «Первозданная Россия». Это комплекс экспозиционных и образовательных программ с мастер-классами, встречами, научно-популярными лекциями, показами документальных фильмов о природе, интересной детской программой.

Основным событием фестиваля по традиции становится выставка фотографий лучших мастеров камеры страны. В 2019 году на ней представлено 600 работ, «рассказывающих» о необычайных уголках страны, местах рекой по красоте природы, животном мире. Ожидается, что и в этом году экспозицию посетят не менее 120 тысяч человек.

Гостевым проектом в 2019 году станет выставка фотографий, предоставленных Ассоциацией охраны дикой природы Китайской

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Культурная хроника
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