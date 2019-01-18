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Пермский оперный театр выполнил госзадание за 2016 год, а за 2017?

Культура

Глава КСП края подчеркнул, что возглавляемая им контролирующая инстанция действовала на основании заявления жителя региона

Пермский оперный театр выполнил госзадание за 2016 год, а за 2017?
garryknight
Театральные маски

Пермь, 18 января 2019, 10:39 — REGNUM  Глава Контрольно-счетной палаты (КСП) в Перми Генадий Тушнолобов санкционировал проведение проверки Пермского театра оперы и балета на основании обращения жителя города, сообщает 18 января «Коммерсантъ».

Чиновник подчеркнул, что обратившийся подсказал контрольной инстанции на какие показатели в деятельности театра необходимо обратить внимание, в том числе и на временной отрезок.

«Основанием стало обращение одного из жителей края, который указал, какой именно год следует проверить и на что обратить внимание», — отмечает Тушнолобов.

В свою очередь руководство Пермского театра оперы и балета отметило, что государственное задание за 2016 год в целом было выполнено.

Однако по официальным данным, КСП проводила проверку сразу за три года: с 2015 по 2017 год. Тем не менее, культурное учреждение уделило внимание именно 2016 году, который, как отмечают эксперты, в целом для театра, в плане выполнения государственного задания, был успешным. Чего не скажешь о 2017 году, когда репертуар театра значительно сократился.

Напомним, ранее ИА REGNUM, освещая деятельность Пермского театра оперы и балета не раз писало о нарушении культурным учреждением госзадания, что во многом способствовало инициации проверки со стороны КСП.

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Общественная жизнь Пермского края
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