Рекламный ролик фильма про Свинку Пеппу взорвал китайский интернет

Пекин, , 10:30 — REGNUM Полюбившийся китайскому зрителю мультипликационный персонаж Свинка Пеппа взорвал интернет Китая после выпуска первого рекламного ролика полнометражного мультфильма с этим персонажем в главной роли, прокат которого начнется в преддверии Восточного Нового года, сообщает 18 января газета «Жэньминь жибао».

Режиссером фильма выступил Чжан Дапэн, а первый промо-ролик получил название «Что такое Пеппа». Ролик рассказывает о трехлетнем мальчике и его дедушке, которые живут в деревне. Видео представляет множество культурных аспектов Весеннего фестиваля (Китайского Нового года), включая общий семейный ужин, парад драконов и фейерверки.

В ролике мальчик хочет «Пеппу» себе в подарок на Новый год. Не понимая, что такое «Пеппа», дедушка мальчика отправляется в путешествие, чтобы найти розового поросенка. Однако, мужчина постоянно путает Пеппу с различными предметами вроде шампуня и шахматную игру. Случайно, при помощи соседа, он умудряется сконструировать игрушку, похожую на персонажа Пеппы из подручных материалов при помощи воображения.

Видео было опубликовано на официальной страничке фильма в социальной сети Sina Weibo и за неполные сутки собрало 22 млн просмотров. Странички с хэштегом «WhatIsPeppa» (пер. «Что есть Пеппа») получили более 130 млн просмотров и более 200 тыс. человек оставили комментарии.

Напомним, что мультфильм «Свинка Пеппа» является результатом копродукции китайского гиганта электронной торговли Alibaba и канадской медиагруппы Entertainment One. Он выйдет в прокат 5 февраля 2019 года, в первый день Китайского Нового года, как раз по Восточному календарю 2019 год является годом Свиньи.

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