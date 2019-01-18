Минкультуры проведет «переоценку» российских кинофестивалей

Владивосток, , 09:46 — REGNUM Министерство культуры намерено вернуться к вопросу о государственном финансировании российских кинофестивалей, провести оценку их эффективности. Об этом заявил глава ведомства Владимир Мединский на совещании с главами министерств культуры Дальневосточного федерального округа во Владивостоке.

Сегодня Россия является безусловным лидером по количеству кинофестивалей, практически нет региона или даже крупного, а иногда и не очень большого города, где бы не проводились «престижные» кинофорумы. Между тем, специалисты считают, что уровень их не всегда соответствует заявленным целям. Зачастую, такие встречи больше нужны самим деятелям кино и администрации региона.

Теперь Минкультуры проведет ревизию этого направления деятельности, внимательно рассмотрит их бюджетную составляющую, а также какие средства удается привлечь организатором фестивалей со стороны бизнесструктур.