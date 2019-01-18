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В Калининграде открывается выставка графики по библейским сюжетам

Культура

В экспозиции более 70 произведений искусства

Калининград, 18 января 2019, 09:24 — REGNUM  18 января в Калининградском музее изобразительных искусств открывается выставка «Чудесный улов». В экспозиции — более 70 произведений искусства, посвященных известным библейским сюжетам. Это и факсимильные гравюры, графические серии, живописные работы и предметы декора. Они представляют различные художественные стили и эпохи — от классики Возрождения до абстракций ХХ века. Среди экспонирующихся полотен картины таких мастеров как Альбрехт Дюрер и Лукас Кранах.

Выставка будет работать до 3 марта.

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Культурная хроника
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