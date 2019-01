В Московском театре мюзикла мировая премьера представления «Пассажиры»

Москва, , 09:18 — REGNUM Московский театр мюзикла представляет уникальный проект — мировую премьеру знаменитого канадской труппы театра-цирка «7 пальцев» (The 7 Fingers) спектакль «Пассажиры». Представление будет идти в здании на Пушкинской площади ежедневно с 18 января по 9 февраля. Спектакль «Пассажиры» — это «сложносочиненное» шоу с театральной драматургией, цирковыми номерами, хореографией, акробатикой, видеопроекциями, музыкой и многими другими оригинальными составляющими. В релизе театра жанр представления, правда, определяется как «размышление о человеке и важности и красоте отношений между людьми», но, как оказывается, выразить свои чувства, предаться воспоминаниям, помечтать можно различными художественными средствами: вопрос в том насколько это талантливо и профессионально сделано. Впрочем, зрители вправе ожидать феерического зрелища, так как режиссером-постановщиком «Пассажиров» выступила Шена Кэрролл, известная по своим успешным работам в Cirque du Soleil и цирковому шоу Queen of the Night на Бродвее в Нью-Йорке.