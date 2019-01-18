Минкультуры поручило заняться благоустройством древнейшего города Дагестана

Москва, , 08:43 — REGNUM Проект плана управления объектами всемирного культурного наследия города Дербента разработан Центром независимой историко-культурной экспертизы по заданию Минкультуры России. Программа рассчитана на период с 2018 по 2028 год. Вопросы развития одного из древнейших городов России и мира председатель правительства Дагестана Артём Здунов обсудил с федеральными экспертами 17 января в Москве в ходе рабочей встречи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Премьер республики рассказал, что совместно с инвесторами уже прорабатываются вопросы создания в Дербенте комфортных общественных территорий, которые должны придать городу новый облик и возможность привлекать больше туристов.

«Нам нужно проработать все варианты, чтобы этот небольшой город стал неким притяжением не только для жителей страны, но и всего мира. Думаю, слаженная работа принесет свои плоды уже в ближайшее время», — подчеркнул политик.

В рамках совещания также были обсуждены вопросы реконструкции центральной библиотеки Дербента и парка имени Низами Гянджеви, а также преобразования центральной площади города.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что мэрия Дербента планирует запустить конкурс на разработку мастер-плана, который должен будет определить векторы развития города на ближайшие восемь лет. К участию в конкурсе будут приглашены российские и международные компании.