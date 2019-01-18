Эксперты назвали тройку фаворитов среди претендентов на «Оскар»

Нью-Йорк, США, , 01:10 — REGNUM Картина «Звезда родилась» режиссера Брэдли Купера является одним трех из наиболее вероятных претендентов на получение премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм», сообщает кинопортал Gold Derby.

Шансы на победу этого фильма эксперты оценивают как 7:1. Аналогичным шансом на победу располагает фильм «Рома» Альфонсо Куарона, рассказывающий о судьбе семьи из Мексики в 1970-х годах. Также кинокритики считают, что фильм «Зеленая книга» Питера Фарелли имеет очень высокие шансы на победу.

Напомним, номинанты на кинопремию «Оскар» будут объявлены 22 января 2019 года. А 19 февраля уже окончится голосование, которое выявит лауреатов премии. 91-я церемония вручения наград состоится 24 февраля 2019 года.