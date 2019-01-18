В Нидерландах нашли картину, вероятно, принадлежащую кисти Ван Гога

Гаага, Нидерланды, , 00:49 — REGNUM Дом-музей известного художника Винсента Ван Гога в городе Дренте в Нидерландах получил неизвестную ранее картину, чье авторство, вероятно, принадлежит живописцу, сообщает телеканал RTV Drenthe.

Сообщается, что музею картину передала 92-летняя жительница Гааги. На полотне изображено помещение бара. По словам экспертов, стиль, в котором написано полотно, очень похож на работы Ван Гога.

Также на картине присутствует подпись «Винсент» в углу полотна. Однако подлинность картины в настоящее время не очевидна, экспертиза может занять до года.

Также специалисты не могут пока однозначно рассказать, какой именно бар изображен на картине. Предположительно, это мог быть бар в Гааге, где художник жил в 1869—1873 и 1881−1883 годах. На полотне на одном из столов изображен бокал с пивом, которое было в то время популярно именно в Гааге.