Самое идеалистическое и романтическое начало белой Гражданской войны

Андрей Мартынов, , 17:43 — REGNUM

1 120 километров за 80 дней, 44 боя. Это статистика 1-го Кубанского («Ледяного») похода.

Переиздание сборника, вышедшего под редакцией полковника Сергея Ряснянского в 1958 году (о книге воспоминаний под тем же названием мы писали тут) погружает читателя в атмосферу боев начала Гражданской войны, когда примерно четыре тысячи добровольцев совершили поход от Ростова до Екатеринодара и обратно на Дон.

Поход был вынужденной мерой. 22 февраля 1918 г. не до конца сформировавшаяся армия под давлением красных покинула Ростов и двинулась к столице Кубани. Но вскоре выяснилось, что она также оказалась захваченной большевиками. Предпринятый штурм завершился поражением и гибелью одного из организаторов белых — генерала Лавра Корнилова. Возвращение на Дон оказалось более удачным, оно совпало с массовыми восстаниями казаков против красных, что дало возможность увеличить силы контрреволюции и продолжить сопротивление в масштабах всего Юга России.

Особенностями данного похода было численное преимущество неприятеля (шести‑ и более кратное), который также обладал превосходством в тяжелом вооружении и контролировал сеть железных дорог, через которые нередко проходило движение добровольцев. Поэтому в сборнике одни мемуаристы сравнивали поход с легендарным Анабасисом, описанным Ксенофонтом, другие — со знаменитым швейцарским походом генералиссимуса Александра Суворова. При этом последние отмечали, что, несмотря на всю тяжесть условий, обрушившихся на суворовских чудо-богатырей, они знали, что у них есть отечество, где их ждут. В то время как белогвардейцы шли в никуда, не имея ни для себя, ни для родных даже подобия тыла.

«Мы уходим в степи. Мы можем вернуться, если только будет милость Божия. Но нужно зажечь светоч, чтобы хоть одна светлая точка была среди охватившей Россию тьмы», —

приводят в книге слова верховного руководителя армии генерала Михаила Алексеева. А другой генерал Сергей Марков говорил проще:

«Не спрашивайте меня, куда и зачем мы идем, а то все равно скажу, что идем к черту на рога за синей птицей».

Сборник содержит подробную хронику похода и воспоминания добровольцев, которые позволяют лучше понять многие не только замыслы командования, но и настроения рядовых бойцов, детали военного быта, вооружения. Так, вероятно, один из символов Гражданской войны, пулеметная тачанка — возник не у повстанцев Нестора Махно, а несколько ранее, при зарождении добровольческой армии.

Книга дополнена несколькими стихотворениями и воспоминаниями, не вошедшими в первоначальное издание, которые расширяют наше представление о драме, развернувшейся на Юге России больше ста лет назад.