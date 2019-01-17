Disney снимет фильм по мотивам «Горбуна из Нотр-Дама»

Лос-Анджелес, США, , 17:07 — REGNUM Disney снимет киноадаптацию мультфильма «Горбун из Нотр-Дама», выпущенного в 1996 году. Как и оригинальная картина, фильм будет основан на романе Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», сообщает Deadline.

Сценарий для фильма напишет лауреат премии Tony Дэвид Генри Хван. Композиторами станут Алан Менкен и Стивен Шварц, которые писали музыку к оригинальному мультфильму и работали над театральной постановкой. Продюсером проекта выступит актер Джош Гад, который, по неподтвержденным данным, также может сыграть роль Квазимодо.

Мультфильм «Горбун из Нотр-Дама» рисует роман в более светлых тонах, с комическими вставками и счастливой концовкой. Главным его героем становится Квазимодо, а не сам готический собор Нотр-Дам-де-Пари, как в романе. Будут ли эти детали использованы и в фильме — не уточняется.

Между тем Netflix тоже готовит экранизацию «Собора Парижской Богоматери», режиссером которой стал Идрис Эльба. Он также сыграет главную роль в фильме. Картина станет современным пересказом романа. Адаптировал первоисточник сценарист Майкл Митник.

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