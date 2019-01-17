Всероссийский театральный марафон стартует 18 января

Москва, , 15:34 — REGNUM Во Владивостоке на Приморской сцене Мариинского театра 18 января стартует Всероссийский театральный марафон. Это главное событие Года театра, сообщается на сайте Минкультуры РФ.

На сцене театра состоится торжественная церемония открытия Всероссийского театрального марафона, а затем — балет Петра Чайковского «Спящая красавица».

Кроме того, в фойе Приморской сцены Мариинского театра организованы выставки об истории русского театра и интерактивная стена, где можно сфотографироваться и принять участие в создании общей картины «Год театра».

Всероссийский театральный марафон продлится до конца 2019 года — Года театра — и охватит все 85 регионов России. Завершится марафон в Калининграде.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года Минкультуры РФ объявило о Театральном марафоне, организатором которого является Союз театральных деятелей. Оргкомитет по проведению Года театра возглавляет зампред правительства Ольга Голодец.

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