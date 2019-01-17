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Александр Ревва отстоял свою «Чику» в суде

Культура

Суд не нашел в произведении признаков плагиата

Москва, 17 января 2019, 12:00 — REGNUM  Кунцевский суд Москвы рассмотрел иск сочинского артиста Руслана Кагарманова к шоумену Александре Ревве (Артур Пирожков) о защите авторского права. Кубанский автор обвинил популярного исполнителя, а вместе с ним и композитора Дениса Ковальского, в плагиате — по его мнению, песня «Чика» удивительным образом похожа на его произведение. Действительно, судьбоносное слово «чика» имеет место быть в обоих сочинениях. Есть некоторые совпадения музыкального ряда. Однако суд не нашел признаков плагиата и отказал в удовлетворении требований Кагарманова. А они были весомы по меркам московского шоу-бизнеса — 51 тысяча рублей. Но главное, это прекращение исполнения хита, признанного чуть ли не лучшей музыкальной композицией 2018 года.

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Культурная хроника
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