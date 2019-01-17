Евгений Миронов достоин своего театра — мнение

Екатеринбург, , 11:56 — REGNUM В России создать и возглавить свой собственный театр мог бы народный артист России и художественный руководитель Государственного театра Наций в Москве Евгений Миронов. Об этом заявила редактор отдела «Культура» свердловской «Областной газеты» Наталья Шадрина корреспонденту ИА REGNUM.

«Я думаю, на сегодняшний день один из лучших художественных руководителей театра — Евгений Миронов. Театр Наций при нём звучит, у них очень интересный репертуар, много любопытных артистов. Также он плотно занимается проектами, которые прямого отношения к его театру вроде не имеют, но при этом работают на его имя — к примеру, Фестиваль театров малых городов и т. д. Кроме того, мне нравится, что он действующий потрясающий артист. Думаю, труппа с таким руководителем готова к любым экспериментам, к любым задачам, а это ли не самое главное», — считает журналист.

Напомним, 2019 год в России объявлен Годом театра. Год начнётся 24 января — именно в этот день состоится презентация открытия театра-студии «САС», который возглавил народный артист России Сергей Соловьев. Мероприятие пройдёт в Императорском яхт-клубе на территории творческого кластера «Красный Октябрь» (Москва).

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