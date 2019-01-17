Мировая премьера в театре «У Моста»: станет ли Дон Нигро известен России?

Антон Исаков, , 12:36 — REGNUM

Уходящий, 2018 год в Пермском театре «У Моста» провожали ежегодными, давно ставшими традиционными Рождественскими встречами.

Уникальный проект, включающий в себя показ очередного премьерного спектакля, а также множество иных мероприятий, является отличным подарком на Новый год. В эти дни гости театра допускаются в святая святых — в мистические лабиринты закулисья, где, по слухам, регулярно пропадают люди. Также у поклонников театра появляется возможность пообщаться с артистами, посетить комнату ужасов и даже выиграть бутылку шампанского.

К сожалению, главный приз не так-то просто заполучить: для этого необходимо максимальное участие в конкурсах и танцах, специально организованных актерами театра. Данный урок должен быть усвоен посетителями театра, чтобы использовать полученные знания уже в декабре 2019 года.

Но все-таки самым главным в театре, конечно же, является спектакль. Именно с него начинаются Рождественские встречи.

В декабрьские дни уходящего, 2018 года театром «У Моста» была представлена премьера спектакля «Мефистофель» по пьесе известного американского драматурга Дона Нигро. Причем премьера стала также и мировой — данное произведение еще не ставил ни один театр на планете.

Нигро, несмотря на огромную плодовитость и известность в мире, российскому зрителю практически не знаком. Таким образом, художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов вновь сыграл роль просветителя и познакомил пермского зрителя с очередным автором.

Ранее театр «У Моста» впервые в России поставил спектакль «Сиротливый Запад» по пьесе ирландского драматурга Мартина МакДонаха. Тогда, в далеком 2004 году он был совершенно не знаком российскому зрителю, мало знаком зрителю мировому. Сегодня он один из крупнейших драматургов современности, а в России можно насчитать свыше 150 постановок по его пьесам. Быть может, в ближайшем будущем подобная судьба ждет и произведения Нигро?

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Как отмечают специалисты по творчеству американского драматурга, он является большим поклонником российской литературы, особенно Федора Достоевского. Также его страстью является русский психологический театр. Нигро создал целый цикл пьес о великих русских писателях, помимо вышеназванного Достоевского, есть произведения, посвященные Александру Пушкину, Николаю Гоголю.

Таким образом, Федотов каким-то загадочным образом находит в недрах чужих культур что-то созвучное русской душе: русских ирландцев (именно так называют МакДонаха некоторые эксперты по его творчеству), русских американцев и открывает их нам.

Спектакль «Мефистофель» погружает зрителя в Лондон XIX века, ввиду того, что Федотов в своих спектаклях всегда с особым трепетом относится к декорациям, сохраняя их аутентичность, атмосфера в постановке по-настоящему мистическая.

В центре сюжета стоит фигура загадочного персонажа по имени Николас, окружающие его женщины убеждены в том, что он дьявол. Его мистическая власть над героинями повествования на первый взгляд подтверждает эту мысль. Но так ли это обстоит в действительности? Не хотелось бы раскрывать всех секретов спектакля и давать какие-то свои интерпретации — все это не имеет значения, пока не увидишь его вживую. «Мефистофель» должен войти в репертуар театра, а значит, у его поклонников обязательно появится возможность посмотреть эту нетривиальную постановку и сделать свой вывод.

Что касается игры актеров, то она, как всегда, была великолепна, особенно хочется отметить Ильназа Яруллина, исполнившего роль Николаса. Его работа мне чем-то напомнила его же роль Муни в «Палачах» МакДонаха. Определенно стоит признать, что оба персонажа идеально подходят для актера, придавшего им особенный характер и глубину, которая, как мне кажется, не вполне свойственна самим персонажам.

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Забавно, но за это даже можно покритиковать Яруллина, точно так же, как в свое время великий Бернард Шоу критиковал не менее великого Генри Ирвинга (который, кстати сказать, также присутствует в «Мефистофеле»): гениальная игра Ирвинга, по мнению Шоу, порой приводила к оттеснению самой постановки на задний план. В случае с «Мефистофелем» этого, конечно, не произошло, но образ Николаса однозначно получился выдающимся.

Ещё одним чудом актерского мастерства стала игра Марии Новиченко, здесь невозможно что-то описать словами — нужно просто видеть. Единственное, что отмечу, — это фантастическую способность актрисы сочетать демоническое с комическим, причем комическим очищающего свойства, а отнюдь не снижающего напряжение.

Спектакль «Мефистофель» — это еще своего рода оммаж великому английскому актеру Генри Ирвингу, выступающему в спектакле в роли своеобразного Демиурга. Актер был близко знаком с самим Брэмом Стокером и по распространенной версии был прообразом главного героя его легендарного романа «Дракула», постановку которого пермский зритель также может наблюдать в театре «У Моста».

Произведение Дона Нигро стало очередным дополнением к богатому мистическому репертуару театра. Вместе с «Мастером и Маргаритой» и «Дракулой» оно составляет своего рода трилогию, подтверждающую славу Пермского театра «У Моста» как первого мистического театра в России.

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