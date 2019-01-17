В Москве пройдут гастроли БДТ имени Г. А. Товстоногова из Санкт-Петербурга

Москва, , 11:02 — REGNUM С 19 по 29 января на сценах МХТ им. А. П. Чехова и Малого театра пройдут гастроли Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова (БДТ). Фестиваль труппы из Санкт-Петербурга приурочен к 100-летию со дня основания театра и 25-летию «Золотой маски». Столичные зрители увидят пять спектаклей, отражающих, по словам художественного руководителя коллектива Андрея Могучего, «сегодняшний день БДТ»: это «Гроза» Александра Островского, «Пьяные» Ивана Вырыпаева, «Губернатор» по рассказу Леонида Андреева, а также постановка Константина Богомолова «Слава» по пьесе Виктора Гусева и работа Андрея Могучего «Алиса» с Алисой Фрейндлих в главной роли.