Джеки Чан и «Свинка Пеппа» поборются за зрителя на китайский Новый год

Пекин, , 10:51 — REGNUM До 13 кинокартин будет показано по всему Китаю во время китайского Нового года (Весеннего фестиваля), пиковое для киноиндустрии Поднебесной время, сообщает 17 января газета China Daily.

Среди картин китайскому зрителю будут представлены «Безумный пришелец», «Новый король комедии», «Рыцарь теней: между Инь и Ян», «Парень для моей девушки» и «Отряд спасения животных». Двенадцать фильмов являются полностью китайской продукцией, в то время как анимационный мультфильм «Свинка Пеппа» явился плодом копродукции Китая и Великобритании.

Китайский Новый год в 2019 году выпал на 5 февраля. У большинства граждан Китая будет семь выходных дней, которые они, как правило, традиционно проводят вместе с родными и близкими людьми.

В этом году на большие экраны Китая вернется звезда боевиков в стиле кунг-фу Джеки Чан с приключенческим фильмом «Рыцарь теней: между Инь и Ян». Также будут показаны три научно-фантастических фильма, включая «Блуждающая Земля» по мотивам одноименного романа лауреата премии Хьюго писателя Лю Цысиня.

Исследования кассовых сборов показали, что научно-фантастическая комедия «Безумный пришелец», которая сейчас возглавляет топ кассовых сборов в Китае на предпремьерном показе, за первый день праздников может собрать до 29,3 млн юаней ($4,4 млн).

Ей в затылок дышат комедия режиссера Хань Ханя «Пегас» и кинофильм «Новый король комедии» режиссера Стивена Чоу. В 2013 году фильм Чоу «Путешествие на Запад: Покорение демонов» стал одной из тех картин, что взорвали кассовые сборы во время Весеннего фестиваля.

Отметим, что в 2018 году общий доход от проката фильмов во время китайского Нового года взлетел почти на 70% в сравнении с тем же периодом 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Пять лучших фильмов китайского кинематографа в 2018 году