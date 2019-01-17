Жители Ульяновской области выберут города для установки арт-объектов

Ульяновск, , 10:35 — REGNUM В Ульяновской области определили четыре проекта-победителя регионального конкурса «Территория искусств», благодаря которому на улицах городов и сёл должны появиться объекты современного искусства. На установку тех или иных объектов претендуют десять муниципальных образований, решение будет приниматься на основе голосования, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Арт-объекты предлагается установить в городах Ульяновск, Димитровград, Барыш, Инза, Сенгилей, селах Большое Нагаткино и Солдатская Ташла, посёлках Радищево, Старая Майна и Подкуровка. В каждом из них в 2017—2018 годах было проведено комплексное благоустройство территории в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

В рамках регионального конкурса «Территория искусств» два автора создавали свои работы для конкретных территорий в Ульяновске и Димитровграде, жюри решило оставить данные проекты без изменений. Так, граффити появится на трансформаторной будке во дворе многоквартирного дома по улице Мориса Тореза в Димитровграде и во дворе одного из домов по улице Тухачевского в Ульяновске.

Также среди победителей проекты для общественных пространств «Арт-скворечники», «Цветные деревья», информационный заборчик, арт-объект «Панорамные качели». Жителям региона предлагают выбрать территорию, которая кажется «более подходящей для размещения этих объектов». На территориях, которые набрали наибольшее число голосов, будет реализован один из арт-объектов.

Установка арт-объектов начнется в следующем году с наступлением тепла.