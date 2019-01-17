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Участие Лазарева в «Евровидении» пока не подтверждено

Культура

Певец уже выступал на фестивале в 2016 году

Москва, 17 января 2019, 09:49 — REGNUM  Один из российских организаторов «Евровидения», холдинг ВГТРК отказался комментировать «слухи» об участии певца Сергея Лазарева на международном фестивале в Израиле. Представители певца также сохраняют интригу.

В ВГТРК заявили, что не комментируют «слухи», а имя участника «Евровидения» от России будет объявлено в конце января. В пресс-службе артиста сослались на то, что официального заявления о его участии еще не было, сообщает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Лазарев был назван главным претендентом от РФ на участие в фестивале. Отмечалось, что в его пользу говорит и желание взять реванш, так как тремя годами ранее он находился в шаге от победы.

Конкурс «Евровидение» пройдет в 2019 году с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. В качестве приглашенной звезды на шоу может выступить поп-певица Мадонна.

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Конкурс «Евровидение»
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