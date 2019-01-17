Четверг, 17 Января 2019 года
09:55:29 МСК

Зурабу Церетели присвоено звание «Народный художник Северной Осетии»

Культура

Так в республике отметили 85-летие известного художника

Зурабу Церетели присвоено звание «Народный художник Северной Осетии»
Valerij Ledenev
Зураб Церетели

Владикавказ, 17 января 2019, 09:46 — REGNUM  Президенту Российской академии художеств Зурабу Церетели присвоено звание «Народный художник Республики Северная Осетия — Алания». Известный скульптор и художник получил награду за большой личный вклад в развитие изобразительного искусства республики и по случаю 85-летия со дня рождения, сообщили ИА REGNUM 17 января в пресс-службе.

От имени руководства Северной Осетии о присвоении почетного звания объявил полномочный представитель РСО-Алания при президенте РФ Борис Джанаев. В ходе торжественного заседания президиума Академии художеств он поблагодарил Зураба Церетели за дружбу и особое отношение к региону.

Джанаев отметил, что известный художник создал в Москве памятник жертвам Беслана, который находится на Солянке, напротив храма Рождества Пресвятой Богородицы в Кулишках. Церетели всегда разделяет с Северной Осетией все радостные события и поддерживает в трудную минуту, подчеркнул полпред.

Читайте также: Зураб Церетели стал заслуженным деятелем искусств Карачаево-Черкесии

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов присвоил Зурабу Церетели звание «Заслуженный деятель искусств Карачаево-Черкесской Республики». Известный художник и скульптор удостоен его «за сохранение, развитие и популяризацию российского искусства, нравственное воспитание и подготовку творческих кадров».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вручение государственных наград
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить