Зурабу Церетели присвоено звание «Народный художник Северной Осетии»

Владикавказ, , 09:46 — REGNUM Президенту Российской академии художеств Зурабу Церетели присвоено звание «Народный художник Республики Северная Осетия — Алания». Известный скульптор и художник получил награду за большой личный вклад в развитие изобразительного искусства республики и по случаю 85-летия со дня рождения, сообщили ИА REGNUM 17 января в пресс-службе.

От имени руководства Северной Осетии о присвоении почетного звания объявил полномочный представитель РСО-Алания при президенте РФ Борис Джанаев. В ходе торжественного заседания президиума Академии художеств он поблагодарил Зураба Церетели за дружбу и особое отношение к региону.

Джанаев отметил, что известный художник создал в Москве памятник жертвам Беслана, который находится на Солянке, напротив храма Рождества Пресвятой Богородицы в Кулишках. Церетели всегда разделяет с Северной Осетией все радостные события и поддерживает в трудную минуту, подчеркнул полпред.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов присвоил Зурабу Церетели звание «Заслуженный деятель искусств Карачаево-Черкесской Республики». Известный художник и скульптор удостоен его «за сохранение, развитие и популяризацию российского искусства, нравственное воспитание и подготовку творческих кадров».