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Министерство культуры вступило в спор с Пермской оперой из-за 20 млн рублей

Культура

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Министерство культуры вступило в спор с Пермской оперой из-за 20 млн рублей
DVS
Пермский академический театр оперы и балета имени П. И. Чайковского

Пермь, 17 января 2019, 08:54 — REGNUM  Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский подтвердил информацию издания «Коммерсантъ» относительно задолженности Пермского театра оперы и балета перед возглавляемым им ведомством, сообщает 16 января «Новый Компаньон».

Таким образом, глава краевого министерства вступил в противоречие с руководством культурного учреждения, которое прежде отвергло данную информацию.

Кроме того, Торчинский отметил, что уровень менеджмента театра не соответствует той высокой планке, на которую претендует культурное учреждение. Подобные недостатки и привели к значительным нарушением в работе театра.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пермском театре оперы и балета прошла проверка, в ходе которой было выявлено значительное количество нарушений, в том числе и государственного задания.

Читайте ранее в этом сюжете: О том, как Пермский театр оперы и балета «выполняет» госзадание

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Общественная жизнь Пермского края
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