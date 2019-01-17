В Казахстане вышла серия книг об истории Туркестанской области

Астана, , 07:39 — REGNUM В Туркестанской области Казахстана издана серия книг, посвященная истории казахского народа и края, пишет 16 января газета «Казахстанская правда».

В ходе презентации книг аким (глава) Туркестанской области Жансеит Туймебаев сказал, что для сохранения национального кода необходимо изучать историю страны.

Писатель Мархабат Байгут добавил, что книги важны для духовного возрождения казахского народа. Представленные книги изданы на трех языках: казахском, русском и английском.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января в Астане прошла встреча с участием авторов современной казахской литературы и переводчиками из Франции, Испании, Великобритании и России. Встреча состоялась в рамках проекта Национального бюро переводов Казахстана, которое планирует издать антологии казахской литературы на шести языках мира.

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