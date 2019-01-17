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Руководство МХАТ им. Горького рассказало о планах театра на 2019 год

Культура

Обновленный репертуар появится уже в апреле 2019 года

Москва, 17 января 2019, 01:31 — REGNUM  Новые руководители Московского художественного академического театра имени М. Горького (МХАТ) рассказали о планах театра на 2019 год на пресс-конференции.

По их словам, театр планирует одновременно сохранять преемственность и создавать условия для экспериментальных постановок. Сообщается, что Сергей Пускепалис планирует поставить спектакль по повести Валентина Распутина «Последний срок», Захар Прилепин поставит спектакль о Сергее Есенине, а Андрей Кончаловский покажет постановку по фильму шведского режиссера Ингмара Бергмана «Сцены из супружеской жизни».

Отмечается, что труппа театра не изменится, зато репертуар обновится уже в апреле. Также в МХАТ появится философский клуб, созданный совместно с философским факультетом МГУ. Также днем для посетителей будут проводиться лекции, встречи и мастер-классы.

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Театр
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