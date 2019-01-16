Во Львовской области суд отменил мораторий на русские песни

Львов, Украина, , 22:39 — REGNUM Во Львовской области суд отменил мораторий на русскоязычный культурный продукт, написал 16 января журналист и основатель газеты «Галицкие контакты» Сергей Иванов-Малявин на своей странице в соцсети Facebook.

По словам журналиста, он ранее подал иск во Львовский административный суд об отмене мораторий на русскоязычный продукт. Иванов-Малявин подчеркнул, что суд удовлетворил иск.

Напомним, мораторий на русские песни и другие произведения на русском языке во Львовской области ввели 18 сентября 2018 году решением Львовского областного совета. Вслед за Львовской областью мораторий был также принят в Волынской, Житомирской и Ивано-Франковской областях.

Отметим, что Киев постоянно пытается представить себя «жертвой российской агрессии», тогда как сам активно проводит репрессии против русскоговорящего населения лишь за то, что оно считает себя причастным к русской культуре.