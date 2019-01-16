Успешный престарелый аристократический интеллектуал против телевизора

Андрей Мартынов, , 21:36 — REGNUM

Поэзия Томаса Стернза Элиота (1888−1965) — поэзия интеллектуальная. Это, если использовать слова Владимира Соловьева, адресованные Вячеславу Иванову, «стихи филолога». Картина мира автора «Бесплодной земли» насыщена аллюзиями, перифразами, скрытыми цитатами. Не был чужд он и создания неологизмов, в том числе и на «мертвых» языках. Автор обстоятельной вступительной статьи к настоящему собранию сочинений Ян Пробштейн писал, по поводу стихотворения «Геронтион»: «само название «Геронтион» — неологизм, образованный от греческого корня, который можно перевести на русский язык, как «старикашка», отсылает просвещенного читателя к слепому Геронтиусу из стихотворения кардинала Джона Ньюмена (1801−1890) и мольеровскому Geronté. А ведь здесь речь идет только о названии. Не будем утомлять читателя рассуждениями об эпиграфе (взятом из шекспировской «Меры за меру») и собственно анализом содержания, в котором найдутся перифразы с Сирилом Тернером, Джорджем Чапменом, Томасом Мидлтоном и Беном Джонсоном.

Не менее аристократичны были и его взгляды на жизнь. Поэта окружали «Полые люди / Чучела, а не люди», которые творили безрадостную политику: «демократия восторжествовала, и теперь быть личностью стало еще труднее, чем раньше». Оставался чужд Элиот и современной ему материальной культуре:

«телевидение — это такая развлекательная среда, которая позволяет миллионам людей слышать одну и ту же шутку в один и тот же миг и все же оставаться в одиночестве».

Тем не менее, такой, мягко говоря, не простой для понимания поэт становится Нобелевским лауреатом 1948 года. Его соперниками выступили в числе прочих Томас Манн, Андре Мальро, Бенедетто Кроче, Уинстон Черчилль, Марк Алданов, Николай Бердяев, Борис Пастернак и Михаил Шолохов. Элиот победил их с формулировкой: «За выдающийся новаторский вклад в современную поэзию».

Почему победил именно он? Вероятно, потому, что за всей элитарностью шел мощный поток настоящей лирической поэзии.

Если утраченное слово утрачено

Если истраченное слово истрачено

Если неуслышанное, несказанное

Слово не сказано и не услышано, все же

Есть слово несказанное, Слово неуслышанное,

Есть Слово без слова. Слово

В мире и ради мира;

И свет во тьме светит, и ложью

Встал против Слова немирный мир

Чья ось вращения и основа

Все то же безмолвное Слово.

(перевод Андрея Сергеева)