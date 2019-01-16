Хабенскому и Машкову под силу основать свои театры — мнение

Москва, , 20:01 — REGNUM Театральное искусство должно развиваться динамично и сегодня следует больше внимания уделять новым театрам, которые открывают современные режиссёры и актёры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 января заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

«Это очень текучее и очень современное искусство. И открытие новых театров, безусловно, нужно, ведущие режиссёры и актёры должны их открывать. Но параллельно должен идти процесс закрытия старых, вот в чем проблема. Я не хочу тыкать пальцем, но у нас очень много театров, которые в свое время были очень прогрессивными и передовыми, но это было 50−60 лет назад. Они до сих пор существуют и прозябают, производят продукт, который был востребован в то время. Может быть, они уже и зрителя своего не имеют, но им государство продолжает давать деньги», — отметил Емельянов.

По его словам, это никак не умаляет заслуг деятелей культуры, которые возглавляют эти театры, но их продукт сегодня «безнадёжно устарел».

"Как бы не было жалко деятелей культуры, которые когда-то прославились и были нами любимы, не стоит тратить деньги на их труппу и содержание их театров, можно окружить их другим всевозможным почётом», — уверен Емельянов.

Между тем, отмечает он, далеко не каждый режиссёр или актёр смог бы возглавить театр и руководить им, поскольку в этом случае речь уже не только о творчестве и таланте деятеля культуры.

«Далеко не каждый талантливый актёр и талантливый режиссёр готов перейти в организаторы театра и взять на себя не только творческую, но и хозяйственную работу, и отношения в коллективе и так далее. Сложно сказать, кому это было бы под силу и кто обладает нужными качествами, но я думаю, что из актёров это могли бы быть, скажем, Константин Хабенский и Владимир Машков», — считает Емельянов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2019 год объявлен Годом театра в РФ. Он начнётся с презентации-открытия Театра-студии САС под руководством народного артиста РФ и кинорежиссёра Сергея Соловьёва в Императорском яхт-клубе на территории творческого кластера «Красный Октябрь» 24 января.