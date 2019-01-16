В Белгороде проходит выставка западноевропейского натюрморта из Эрмитажа

Белгород, , 19:25 — REGNUM До 24 февраля в Белгородском художественном музее будет проходить выставка из собрания Государственного Эрмитажа «Радость всех чувств. Западноевропейский натюрморт XVI—XIX веков». В экспозиции представлено более 41 работа известных мастеров из Голландии, Италии, Германии. Франции. Посетители смогут познакомиться с искусством таких выдающихся художников, как Ян Брейгель, Ян ван Хейсум, Джованни Батиста Руополло, Микеланжело дель Кампидольо, Александр Франсуа Депорт и другие. «Золотой век» натюрморта предстанет в разных жанрах и сюжетах: от стола горожанина, охотничьих трофеев, лавки зеленщика до религиозных сцен в богатом цветочном обрамлении.