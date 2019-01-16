Белгород,
16 января 2019, 19:25 — REGNUM До 24 февраля в Белгородском художественном музее будет проходить выставка из собрания Государственного Эрмитажа «Радость всех чувств. Западноевропейский натюрморт
В Белгороде проходит выставка западноевропейского натюрморта из Эрмитажа
В экспозиции полотна таких выдающихся мастеров как Ян Брейгель, Ян ван Хейсум, Джованни Батиста Руополло, Микеланжело дель Кампидольо, Александр Франсуа Депорт
Белгород,
16 января 2019, 19:25 — REGNUM До 24 февраля в Белгородском художественном музее будет проходить выставка из собрания Государственного Эрмитажа «Радость всех чувств. Западноевропейский натюрморт
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