«Очень хрупкий процесс»: почему именной театр не появляется по разнарядке

Новосибирск, , 06:50 — REGNUM Руководство театром потянули бы не все. Самая достойная кандидатура, это актёры режиссёры театра Константин Колесник, Николай Соловьёв и Сергей Чехов, считает заместитель председателя Партии дела в Новосибирске, президент Фонда по сохранению «Дома с часами» Олег Викторович. Так он ответил на вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, кто из известных деятелей культуры и искусства в России достоин иметь свой собственный «именной» театр.

«В Москве сейчас очень много деятелей театра и кино с новосибирскими корнями, либо долгое время служивших в театрах Новосибирска, как когорта выпускников из Екатеринбурга, которая с 1994 года задавали тон в театре «Красный Факел». Это Сергей Пиоро, Виталий Коваленко, Максим Битюгов. Из «Факела» вышли и Алексей Маклаков (прапорщик Шматко), Владислав Резник, режиссёр Константин Колесник, успешный кинорежиссер Слава Росс, Лидия Байрашевская, Ксения Черноскутова, Мария Болтнева. Из «Глобуса» вышли Григорий Гоберник, Мария Ревякина (директор «Глобуса», а позже МХТим.А.П.Чехова, сейчас директор «Золотой маски»). Всемирно известный кинорежиссёр — Андрей Звягинцев. Из актёров — Ольга Стебунова, Дмитрий Готсдинер, Иван Шабанов, мим и клоун Андрей Кислицин, Александр Голибин. Наши — Павел Прилучный, Игорь Васильев, Ирина Алфёрова, Елена Шевченко. Имеет отношение к Новосибирску и Владимир Машков (выгнали из нашего театрального училища). Из театра Афанасьева — Николай Соловьёв. Сергей Чехов, Виталий Гудков. Это на вскидку. Думаю, что руководство театром, потянули бы не все, а некоторым, это не нужно или, как Машков и Галибин, Гоберник и Ревякина, уже руководит. Харизматики, как Сергей Афанасьев и Александр Кулябин, уже руководят театрами, и это самое лучшее, когда появляется творческий лидер. Видимо, это может касаться, из всего списка не более трёх человек, и самая достойная кандидатура, это Колесник, Соловьёв, либо Чехов», — пояснил свои слова Викторович.

По мнению Викторовича, «директор, конечно важный человек в театре, но последние 25 лет, очень переоценённый».

«Так как в капиталистическом обществе пошёл не правильный уклон в сторону директора — по сути функции, которая обеспечивает и обслуживает творческий процесс, а руководить должен художественный руководитель театра — главный режиссёр», — говорит Викторович и тут же вспоминает, что в Новосибирске творил и Олег Жуковский, который «сам-себе театр и очень талантливый».

А вот Сергею Афанасьеву, уверен Олег Викторович, «давно пора создать свой дом, своё театральное здание». Да и «Первый театр» тоже не имеет своего помещения. Так что «в Новосибирске есть свои герои и коллективы, которые прошли проверку временем, но до сих пор бездомные».

«Но именной театр не появляется по разнорядке, это очень хрупкий и длительный творческий процесс. Должен появится лидер, харизматик — актёр или режиссёр, а иначе это не работает. Только так. Пример тому Афанасьев и Жуковский, при всём различии творческого существования это художники с большой буквы. Но тот же Афанасьев скитается уже 31 год, так и не обретя своего дома, хотя власти города собирались построить его, ещё на десятилетний юбилей. Жизнь прошла, а воз и ныне там», — отмечает Олег Викторович.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 2019 объявлен в России Годом театра. С инициативной выступил председатель Союза театральных деятелей России, актёр и режиссер Александр Калягин. 24 января в Императорском яхт-клубе на территории творческого кластера «Красный Октябрь» пройдёт презентация-открытие Театра-студии САС под руководством народного артиста России Сергея Соловьева

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