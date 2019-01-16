Баста или Ирина Безрукова могли бы помочь театрам на малой родине

Ростов-на-Дону, , 17:48 — REGNUM Появление «именных» театров — это в большинстве случаев амбиции творческих людей, считает доцент, старший преподаватель кафедры музыкальной звукорежиссуры и информационных технологий Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова Роман Щёголь.

«Конечно, есть исключения, когда инициатива исходит от благодарных земляков за огромный вклад, но часто — это расчет на то, что человек будет помогать с финансированием и отстаивать родное заведение имени себя любимого. К примеру, Ростовский колледж искусств, вероятно, смог бы профинансировать рэпер Баста (Василий Вакуленко) со своим продюсерским центром. При этом называть колледж своим именем не нужно», — поделился мнением собеседник ИА REGNUM.

В Ростове-на-Дону открыть театр и благословить его на деятельность могли бы, к примеру, Ирина Безрукова, Владислав Ветров, но вернуться на малую родину, жить здесь и творить что-то — нет.

«Как правило, гастрольный график у артистов очень плотный. У них отпуск может длиться всего около недели. Они живут везде и нигде, а в перерывах участвуют в ток-шоу на федеральных каналах, записывают дорогие клипы, участвуют в кинофильмах. Вернуться в Ростов-на-Дону — сродни отказаться от всего этого», — считает он.

ИА REGNUM напоминает, что 2019 год объявлен в России Годом театра. Мероприятием открытия Года театра в России станет презентация-открытие театра-студии «САС» под руководством народного артиста России Сергея Соловьева.

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