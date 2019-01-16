В Киеве установят памятную доску немецкому ставленнику Петлюре

Киев, , 17:03 — REGNUM В Киеве 21 января установят мемориальный барельеф немецкому ставленнику, гетману Украины Симону Петлюре, сообщает 16 января «Укринформ».

Согласно сообщению, памятная доска будет установлена в начале улицы Симона Петлюры. Создателем мемориального барельефа стал скульптор Василий Маркуш. Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Петлюра — это «один из выдающихся деятелей Украинской революции 1917−1921 годов».

Вятрович также отметил, что имя Петлюры стоит рядом с именами гетмана Ивана Мазепы и идеологом украинского национализма Степана Бандеры.

Напомним, Петлюра в 1918 году возглавил правительство Украинской Народной Республики (УНР), которая де-факто подчинялась Германии и должна была действовать исключительно в ее интересах. Однако этот факт не интересует современных украинских националистов, распространяющих миф о том, что Петлюра возглавлял «независимую» УНР.