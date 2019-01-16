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В Киеве установят памятную доску немецкому ставленнику Петлюре

Культура

Симон Петлюра возглавлял УНР в 1918 году, находящуюся под управлением Германии

Киев, 16 января 2019, 17:03 — REGNUM  В Киеве 21 января установят мемориальный барельеф немецкому ставленнику, гетману Украины Симону Петлюре, сообщает 16 января «Укринформ».

Согласно сообщению, памятная доска будет установлена в начале улицы Симона Петлюры. Создателем мемориального барельефа стал скульптор Василий Маркуш. Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Петлюра — это «один из выдающихся деятелей Украинской революции 1917−1921 годов».

Вятрович также отметил, что имя Петлюры стоит рядом с именами гетмана Ивана Мазепы и идеологом украинского национализма Степана Бандеры.

Напомним, Петлюра в 1918 году возглавил правительство Украинской Народной Республики (УНР), которая де-факто подчинялась Германии и должна была действовать исключительно в ее интересах. Однако этот факт не интересует современных украинских националистов, распространяющих миф о том, что Петлюра возглавлял «независимую» УНР.

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Война памятников на Украине
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