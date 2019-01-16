Велединский, Быков, Мерзликин и многие другие достойны театра — мнение

Симферополь, , 16:31 — REGNUM Александр Велединский, Юрий Быков, Андрей Мерзликин и многие другие российские актёры и режиссёры достойны своего театра, но дело вовсе не в персоналиях, а в векторе, который необходимо выстраивать в отечественной культурной политике. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал литературный критик и культуролог Андрей Рудалев.

«Прекрасный пример продемонстрирован недавним назначением во МХАТе: Бояков — Прилепин — Пускепалис. Речь ведь не идёт о ставке на какой-то ряжено-квасной или чиновный патриотизм или пресловутые скрепы, за которыми ничего не видно будет. Театры должны заниматься собиранием культурного пространства страны, как в географическом аспекте, так и во временном», — отметил критик.

По его словам, всего этого долгое время не было, лишь ставка на мишуру, фейерверк, пшик и скандал.

«Был востребован метод простых и агрессивных путей, например, как в случае с режиссёром Красовским, который в фильме «Праздник» поместил современные реалии в декорации блокадного Ленинграда. Но все это позавчерашний день и откровенный декаданс. Необходимо, чтобы отечественный театр вновь стал восприимчивым к подлинному, чтобы вновь мог задавать тон и вести за собой, избавившись от инерции «пшика» и вторичности. Так что вопрос не в персоналиях, они могут быть самыми неожиданными», — подчеркнул Андрей Рудалев.

В этом контексте он также предположил, что в Крыму или в Севастополе можно было бы создать некую открытую площадку или высшую международную театральную премию, на которой ради постановок соревновались бы лучшие театральные и кинодеятели.

Как сообщало ИА REGNUM, 2019 год в России — Год театра. Он начнётся 24 января с презентации-открытия театра-студии «САС» под руководством народного артиста России Сергея Соловьёва.

Читайте ранее в этом сюжете: От Джигарханяна до Соловьёва: зачем и кому нужны «именные» театры?