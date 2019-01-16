Москва, , 15:32 — REGNUM В Музее современной истории России в Москве проходит выставка «История русского шоколада». В экспозиции представлены уникальные экспонаты кондитерских фабрик дореволюционной России: нераспечатанные коробки с конфетами и бисквитом, шоколадные плитки, редчайшие коллекционные образцы кондитерской упаковки, старинные формы для изготовления шоколадных изделий, инструментарий для производства «сладкого продукта» конца XIX века. Здесь можно увидеть лучшие творения таких известных российских шоколатье как А.И. Абрикосов, Ж. Борман, Сиу, Т. Эйнем, Л. Динг, Г. Ландрин.

Посетитель выставки также смогут стать непосредственными участниками создания шоколада в специально воссозданном ателье, а также научиться отличать подлинный продукт от суррогата.