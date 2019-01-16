«Василий Сигарев сможет сочетать в театре менеджера и творца»: мнение

Екатеринбург, , 15:46 — REGNUM Известный в России и за рубежом уральский драматург и кинорежиссёр Василий Сигарев вполне мог бы возглавить какой-нибудь театр. Суровая школа независимого кино учит сочетать в себе менеджера и творца. Такое мнение высказал литератор Алексей Вдовин из Екатеринбурга, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, кто бы из российских деятелей искусства мог бы возглавить театр.

«Принято, что у нас в России «система власти» в театре двуглавая — директор и художественный руководитель, он же главный режиссер. Такой идеальный тандем в Екатеринбурге, к примеру, есть в театре музыкальной комедии. Редко кому удается сочетать в себе оба таланта — менеджера и творца», — считает уральский литератор.

Театральный организм — чрезвычайно хрупкая и тонкая вещь. И говоря о руководстве театра в каждом конкретном случае надо исходить из целей и задач назначений, отметил Алексей Вдовин.

«Помню, как представляя нынешнего директора оперного Андрея Шишикина, федеральный минкульт продекларировал двухлетний мораторий на рассмотрение жалоб по поводу нового назначения ‑ и поступил, как мы видим, совершенно правильно. При новом директоре театр завоевал и признание зрителей, и нешуточный успех у пристрастных критиков», — привёл пример эксперт.

Однако вопрос об «именных» театрах для Урала не актуален, отмечает Алексей Вдовин. Профессиональные театры в Екатеринбурге и Свердловской области — крепкие, сложившиеся, со своим творческим лицом. И если вернуться к вопросу потянет ли автор «Пластилина» и фильмов «Волчок», «Жить» и «Страна Оз» свой театр, то потенциала у Василия Сигарева достаточно.

«Школа независимого кино — суровая школа, которая учит менеджменту не хуже какого-нибудь MBA. А с творческой составляющей у Василия Сигарева уж точно полный порядок», — считает уральский литератор.

«Мне кажется, что время «громких» новых назначений не пришло — гораздо важнее давать больше возможностей молодым талантливым артистам, постановщикам, хореографам, которым сложно найти своего зрителя без дополнительной поддержки. А вот там их наши столичные театральные «звезды», глядишь, и заметят, и помогут своим продюсерским участием — будь то гастроли в столицах, или просто доброе критическое слово», — полагает Алексей Вдовин.

Напомним, 2019 год в России объявлен Годом театра. Он начнётся 24 января с презентации открытия театра-студии «САС» под руководством народного артиста России Сергея Соловьёва.

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