От Джигарханяна до Соловьёва: зачем и кому нужны «именные» театры?

Краснодар, , 14:12 — REGNUM Создание «именных» театров, связанных с конкретными великими режиссерами, является уникальным именно для России, при этом может иметь очень опасные последствия, как для самих режиссеров, их творчества, так и для коллективов таких театров. Такое мнение в беседе с корреспондентов ИА REGNUM высказал доктор социологических наук, декан факультета журналистики Кубанского госуниверситета Валерий Касьянов.

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"Я вообще противник создания подобных театров. У нас странная ситуация, единственная, наверное, в мире. Я интересовался этой историей в Чехии, в Польше, в странах Прибалтики… Вы вспомните: почти все известные режиссеры и театра, и кино создавали что-то интересное у нас, а не у себя на родине. И нигде, ни в одной стране такие театры не создаются», — считает Валерий Касьянов.

«Мы прекрасно помним историю с созданием театра Чаплина в США, который подвергался нападкам именно из-за того, что он был «чаплинским». Да, великие режиссеры и актеры безусловно имеют право на многое: на бесконечное уважение, на глубочайшее признание их таланта, на очень высокую оплату их труда, в том числе со стороны государства, на награды. Но театр — это живой организм, это коллектив, в котором работает большое количество людей. И если человек, который приходит туда, говорит, что он все им даст — это же неправда, он ведь не даст им. Вы посмотрите, что творится в Москве, сколько там театров, которые возникают и потом в непонятном состоянии находятся… Что такое Театр Джигарханяна сегодня? Это бесконечный скандал. Когда человек в силах, может руководить — все отлично. Но это ведь ненадолго, все они получают такое поручение уже в преклонном возрасте. И потом, не называют же у нас Театр на Таганке Театром Любимова? Нет. Это Театр на Таганке», — подчеркнул собеседник агентства.

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Абсолютизация личности режиссера в таких театрах, отметил Касьянов, несет негатив и потому, что режиссерам с «собственным» театром приходится решать совсем не творческие задачи.

«У меня когда-то был, 20 лет назад, случайный разговор с Олегом Табаковым. Это было в Ростове-на-Дону. Я пришел на спектакль, а он после спектакля устроил общение с залом. Он начал говорить о тяжелой судьбе актера, заслуженного актера: «Вы не понимаете. От меня требуют не только того, чтобы мы ставили лучшие спектакли и гордились этим, нужно заниматься бесконечными туалетными принадлежностями, какими-то еще делами, а денег на это нет, на то нет…» Я понимаю, что это были последние годы Советской власти и начало постсоветского периода, и это была полнейшая разруха. Но что, эти вопросы исчезли, что ли? Они не стоят перед режиссерами крупных театров??? Они возникают постоянно. Потому что деньги будет он давать, все будет доставать он, а остальные будут ходить и просить или требовать. Одни будут говорить, что это не их дело, другие — что они бессильны что-то решать… Зачем человек обрекает сам себя на эти проблемы? Да играйте выдающиеся роли, снимайте великолепные фильмы. Ну почему Соловьев не снимает вот уже семь лет? Лучше бы снял новый фильм. Чего ему не хватает? Вот теперь у него театр. Великий, талантливейший режиссер…»

«И еще сошлюсь на один авторитет. Когда у Тарковского спросили, перед его отъездом: «Вы надолго?». Он ответил: «Навсегда». На вопрос почему, он сказал: «Потому что я здесь никто». Вот, может быть, эта точка зрения должна висеть над великими», — добавил Касьянов.

«Вот история с Джигарханяном. Только ленивый за последнее время не зацепил эту фамилию и не вытер ноги. Зачем? А потом на совете по культуре при президенте один из этих режиссеров говорит: «Ну у всех есть театры, а у меня нет». Что стало с театром Эльдара Рязанова? Да ничего. Это простой кинотеатр. И таких примеров — масса. Театры вокруг имени — это такая звездочка, которая загорается ненадолго и падает. А вот что потом делать с этим коллективом? Все потом строятся в колонну и идут с жалобами в министерство культуры, в региональные департаменты…» — считает Валерий Касьянов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2019 год объявлен в России Годом театра. Мероприятием открытия Года театра в России станет презентация-открытие Театра-студии САС под руководством народного артиста России Сергея Соловьева.