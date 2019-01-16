В Петербурге на «свои» театры могли бы претендовать Боярская и Козловский

Санкт-Петербург, , 13:22 — REGNUM В Санкт-Петербурге и Москве успешно работает множество воспитанников ленинградской, петербургской культуры, которые могли бы возглавить свои театральные студии. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Василий Кичеджи, в недавнем прошлом — вице-губернатор Санкт-Петербурга по культуре.

«В Петербурге такое количество людей не просто достойных, а великих, которые достойны своих театров», — отметил Кичеджи. В качестве примера он напомнил о всем известных театральных режиссерах, художественных руководителях петербургских театров Андрее Могучем (БДТ), Валерии Фокине (Александринский театр), Льве Додине (МДТ — Театр Европы).

Среди других театральных деятелей Петербурга, у которых пока нет «своего» театра, Кичеджи назвал также «русского итальянца» маэстро Фабио Мастранджело. «Он потянет абсолютно любой проект, причем, этот проект станет мировым», — уверен собеседник агентства.

Василий Кичеджи также считает, что необходимый творческий потенциал есть у актрисы Елизаветы Боярской и актера Данилы Козловского. «Он сегодня и режиссер, и артист великий, с большущим талантом. Он не просто может возглавить свой театр, но и сделать его одним из самых «крутых», — сказал Кичеджи.

«В Петербурге таких людей очень и очень много», — вновь подчеркнул бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, 2019 год в России — Год театра. Он начнётся 24 января с презентации-открытия театра-студии «САС» под руководством народного артиста России Сергея Соловьева. Данное мероприятие состоится в Императорском яхт-клубе на территории творческого кластера «Красный Октябрь» (Москва).

Читайте также: Год театра в России начнется с презентации открытия Театра-студии «САС»