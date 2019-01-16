«Не всегда хорошо» – член ОП РФ об актёрах, возглавляющих театры

Москва, , 13:27 — REGNUM Странно, что в РФ руководителями театров до сих пор часто становятся актёры, полагает член (с правом совещательного голоса) комиссии по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Общественной палаты РФ Артём Кирьянов. Об этом он заявил 16 января корреспонденту ИА REGNUM, говоря о старте Года театра в России и отвечая на вопрос о том, какой из известных актёров или режиссёров ещё не имеет своего театра.

«Я бы сказал так — мне до сих пор кажется странным (хотя, наверное, в какой-то момент времени это была оправданная ситуация), что директорами театров являются актёры или режиссёры, — сказал Кирьянов. — На мой взгляд, актёр, режиссёр и предприниматель — это три разные ипостаси. И, соответственно, в этой связи я бы пожелал всем людям искусства больших творческих удач, но совмещение форматов не всегда идет на пользу развитию искусства. В том числе. если мы обратим внимание на какие-то вещи, связанные, например, с уголовно-правовыми аспектами в искусстве. Это именно те ситуации, которые подводят людей творчества, которые не очень понимают, что может происходить у них же в бухгалтерии, и оказываются в странных ситуациях. Они вынуждены давать объяснения или даже получать статус обвиняемых в рамках уголовных дел».

Как сообщало ИА REGNUM, 2019 год в России — Год театра. Он начнётся 24 января с презентации открытия театра-студии «САС» под руководством народного артиста России Сергея Соловьева. Это мероприятие пройдет в Императорском яхт-клубе на территории творческого кластера «Красный Октябрь» (Москва).

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