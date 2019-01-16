Мирзоеву и Боякову — по театру в Екатеринбурге: мнение

Екатеринбург, , 12:12 — REGNUM Возглавить или создать свой собственный театр в Екатеринбурге мог бы советский и российский режиссёр, сценограф Владимир Мирзоев. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал культуролог, кандидат философских наук Георгий Цеплаков.

Он уточнил, что помимо Владимира Мирзоева шансы на то, чтобы возглавить театр в Екатеринбурге имеет режиссёр Эдуард Бояков.

«Они оба востребованные театральные деятели в Москве. И мы знаем ситуацию, когда такие режиссёры или актёры ещё брали на попечение театры в регионах. Ну, например, Валерий Золотухин долгое время руководил театром в Брянске. Тот же Мирзоев поставил в нашем театре драмы два спектакля. Поэтому ситуация, когда кому-то могут дать театр, не исключена в обоих случаях, просто в силу того, что есть контакты и у Боякова с местными городскими властями и Мирзоева соответственно с местными театрами», — считает Георгий Цеплаков.

Тем не менее, по мнению культуролога, войти в театральную жизнь Екатеринбурга режиссёру со стороны будет достаточно трудно, так как город имеет свои театральные традиции и именитых деятелей культуры.

«У нас есть театральная школа Николая Коляды, которая подготовила очень многих. Это такая кузница кадров. У нас довольно много театров в городе, такие как театр оперы и балета и музкомедии, самодеятельный театр, учебный театр, театр юного зрителя, камерный театр в последнее время очень активно себя ведёт. У нас очень насыщенная театральная жизнь и вот так, чтобы кто-то со стороны пришёл, — это очень трудно. Местные власти вряд ли на это решатся. Если кто-то может прийти, у кого есть контакты и прецеденты, то это Мирзоев или Бояков», — сообщил Георгий Цеплаков.

Как сообщало ИА REGNUM, 2019 год в России — Год театра. Он начнётся 24 января с презентации открытия театра-студии «САС» под руководством народного артиста России Сергея Соловьева.

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