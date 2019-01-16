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Куйвашев пообещал поддержать «клуб обсуждения русской мечты» Проханова

Культура

«Он увидел в нас с вами, уральцах, вечно динамично развивающихся людей…»

Куйвашев пообещал поддержать «клуб обсуждения русской мечты» Проханова
Иллюстрация: Midural.ru
Евгений Куйвашев

Екатеринбург, 16 января 2019, 12:38 — REGNUM  Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал поддержать «клуб обсуждения русской мечты», идею которого предложил публицист Александр Проханов. Об этом глава региона заявил на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На вопрос о поддержке «академии русской мечты» Проханова губернатор ответил следующим образом:

«Не слышал об академии, но своеобразный клуб обсуждений… этот вопрос буду обязательно поддерживать», — сказал Куйвашев.

Куйвашев похвалил Проханова за «очень интересный подход формирования философии развития» и отметил, что это направление очень важно для региона:

«Подготовка идеологемы философии развития человека, региона — это достаточно серьёзно уделяют внимание наши публицисты, для того чтобы сформировать образ будущего человека, будущего региона, города, государства — это очень важная, нужная работа. Мне было приятно поговорить с Прохановым. Он увидел в нас с вами, уральцах, вечно динамично развивающихся людей, очень работоспособных, трудолюбивых. Он больше ни о ком так не говорил. И чем больше он будет рассказывать людям о качествах, которые присуще уральцам, конечно, я буду обязательно ему помогать.

Ранее Александр Проханов снял многосерийный фильм «В поисках русской мечты». В одной из серий публицист осветил тему уральского характера.

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