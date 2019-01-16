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В России проходит Международный день музейного селфи

Культура

Необходимо сняться на фоне любимого произведения искусства и выложить это в социальные сети

Москва, 16 января 2019, 11:54 — REGNUM  16 января во многих странах мира проходит Международный день музейного селфи — «День музейного #селфи». В рамках этой акции поклонники музеев, выставок, снимаются на фоне картин, скульптур, самых разных произведений искусства или исторических реликвий и выкладывают фото в социальных сетях с тегами #museumselfie или #MuseumSelfieDay.

Эту инициативу широко поддержали сами музеи. Одним из самых активных участников стало такое академическое учреждение культуры как Русский музей в Санкт-Петербурге.

Родоначальницей проекта считается британка Мар Диксон, ведущая популярный сайт о музеях и искусстве. В 2014 году она вместе с малолетней дочерью предприняла марафонский забег по музеям и выложила все места посещения в сеть.

С каждым годом участников этой акции становится все больше. Остается призвать всех истинных поклонников музеев немедленно отправиться за новыми кадрами на фоне любимых произведений искусства.

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Культурная хроника
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