Садальского надо вернуть на родину в Чувашию и «дать театр»

Чебоксары, , 11:51 — REGNUM В Чувашии свой театр заслуживают балерина Надежда Павлова, актёры Михаил Ефремов и Станислав Садальский — это известные деятели культуры и искусства с чувашскими корнями. Как минимум, они бы повысили интерес к театру в самой Чувашии, внесли бы новый творческий импульс, а по большому счёту привлекли внимание российский общественности к региону, включая туристическую составляющую. Театр, как и историю, «делают личности». Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал лидер фракции «Справедливая Россия» в городском собрании депутатов Чебоксар Сергей Муравьев, говоря о старте Года театра в России и отвечая на вопрос о том, какой из известных режиссёров ещё не имеет своего театра.

Парламентарий с сожалением констатирует, что в Чувашии «забывают тех людей, которые подняли нашу республику на высокий уровень в своё время». Так, «подзабыта» уроженка Чебоксар, звезда мирового балета Надежда Павлова, которая могла бы дать многое Чувашия — с её опытом, статусом, талантом.

«Из известных актёров нельзя не вспомнить Станислава Садальского, который всегда заявлял, что Чувашия — его родина. При всём спорном к нему отношении, при всём его «шоуменстве» и скандальности, это талантливый и известный актёр, он трепетно относится к Чувашии. Почему бы не вернуть его на историческую родину в качестве руководителя театра — в Чебоксары или в Канаш, который он считает своей малой родиной? Это привлекло бы внимание к региону, а в самой Чувашии резко повысился бы интерес к театру. И символично, что именно в Год театра театральная жизнь получила бы новое развитие. Почему бы не пригласить праправнука выдающегося чувашского просветителя Ивана Яковлева — актёра Михаила Ефремова, который зарекомендовал себя не только артист, но и театральный режиссёр?

Театр, как и историю, политику, «делают личности», поэтому не нужно бояться приглашать своих земляков. А ещё лучше — спросить у народа, кого бы они хотели видеть в Чувашии в качестве руководителей театров. Пусть решает народ, это будет честно. Тем более, что Чебоксары уже наработали опыт подобных опросов, работает «Открытый город», — говорит Сергей Муравьев.

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Напомним, заслуженный артист России Станислав Садальский родился в татарском селе в Чувашии, затем семья переехала в Канаш, который актёр считает своей родиной, заявляя, что «хорошо помнит» «его улочки, людей, школу, где учился». Ранее Садальский отмечал, что «человек многим обязан тому, что заложено в него в детстве, и в этом смысле я многим обязан Чувашии». Садальский является также народным артистом Чувашии и Грузии, отказавшись ранее от предложения получить звание народного артиста России:

«Я уже дважды народный: в Грузии и в Чувашии. В Грузии народных артистов немного, в Чувашии я такой вообще один. А народных артистов России и без меня пруд пруди!».

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Как сообщало ИА REGNUM, 2019 год в России — Год театра. Он начнётся 24 января с презентации-открытия театра-студии «САС» под руководством народного артиста России Сергея Соловьева. Данное мероприятие состоится в Императорском яхт-клубе на территории творческого кластера «Красный Октябрь» (Москва).

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