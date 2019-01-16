В Ярославле костромскую фирму оштрафовали за ремонт Ротонды

Ярославль, , 11:34 — REGNUM Кировский районный суд Ярославля признал виновным в административном правонарушении костромское ООО «ФёдорБюро», которое вело авторский надзор в ходе ремонта памятника архитектуры — Ротонды Гостиного двора в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

Суд признал фирму виновной в нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия и наложил на нее штраф в размере 500 тысяч рублей.

О нарушениях в ходе ремонта Ротонды летом 2018 года сообщили ярославские градозащитники. Построенная в начале 19 века, Ротонда является памятником федерального значения. Управление Министества культуры по ЦФО провело проверку, в ходе которой были выявлены различные нарушения.

Так вместо сложного известково-песчаного раствора ремонт выполнялся обычной строительной штукатуркой, строители работали с отступлением от проектной документации. Не было ограждения и информации о ремонте памятника. А авторский надзор велся формально, фактически за строителями никто не наблюдал.

Руководитель фирмы признал вину частично. По его словам, заказчик не предупредил его о смене подрядчика и о том, что в план работ были внесены изменения. Однако суд встал признал правоту министерства культуры и принял решение оштрафовать фирму. При этом штраф суд установил не самый большой — максимальное наказание по этой статье для юридических лиц составляет 20 млн рублей.

Сама Ротонда много лет пустует. Один из ярославских предпринимателей намеревался открыть в ней ресторан. Видимо, с этими планами и был связан ремонт памятника. Между тем сейчас работы остановлены.

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