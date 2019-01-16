Sony снимет продолжение оригинальных «Охотников за привидениями»

Калвер-Сити, США, , 12:09 — REGNUM Кинокомпания Sony Pictures Entertainment планирует снять продолжение дилогии «Охотники за привидениями». Режиссёром новой картины станет Джейсон Райтман, сын режиссёра двух оригинальных фильмов, сообщает Entertainment Weekly.

Действие триквела развернётся в наше время и будет игнорировать события перезапуска 2016 года. Съёмки начнутся в ближайшее время, а релиз картины запланирован на 2020 год. Руководство студи пока не давало никакой информации о том, вернутся ли к съёмках актёры оригинальной дилогии: Билл Мюррей, Дэн Эйкройд и Эрни Хадсон.

Напомним, что ранее Дэн Эйкройд уже сообщал о работа над сценарием триквела. Он считает, что студия сможет убедить Билла Мюррея принять участие в проекте. Издание Screen Rant отметило, что съёмки сиквела затянулись на такое долгое время как раз из-за отказа Мюррея сыграть роль в картине.

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