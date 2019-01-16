Для Дальнего Востока «именные театры» пока не актуальны: мнение

Хабаровск, , 11:35 — REGNUM В Хабаровском крае, вообще на Дальнем Востоке, вопрос «именных театров» в настоящее время не актуален. Такое мнение высказал политолог Валерий Чудесов. По мнению эксперта, у театров в ДФО есть множество других задач, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Михаил Ефремов мог бы возглавить театр в Чувашии — мнение

«А зачем присваивать имя какого-то режиссёра театру, например, в Хабаровске? Это чем-то напоминает кампанию по присвоению имен аэропортам. Сейчас звучат предложения присваивать имена вокзалам, далее — всему, до чего можно дотянуться. Зачем? У хабаровских, вообще у дальневосточных, театров есть проблема недофинансирования. Давайте сначала решим её. Если бы известный столичный режиссёр приехал в Хабаровск, возглавил театр, остался здесь навсегда жить и работать, если бы это помогло решить вопросы финансирования, если бы вслед за этим маститым режиссёром в Хабаровск, в этот театр, потянулись известные актёры — тогда конечно. Но ведь этого не будет. Известные режиссёры приезжают иногда на сезон, ставят спектакль и уезжают. Но стоит ли ради вот этого одного визита присваивать имя? Зачем? Мне это непонятно. В Хабаровске есть Театр драмы, все его знают. Есть Театр кукол, другие. И их тоже все знают. Не вижу смысла в присвоении имени», — поделился мнением Валерий Чудесов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2019 год в России объявлен Годом театра. Он начнётся 24 января с открытия театра-студии «САС» под руководством народного артиста России Сергея Соловьева. Данное мероприятие состоится в императорском яхт-клубе на территории творческого кластера «Красный Октябрь» в Москве.