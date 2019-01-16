Музеи Московского Кремля посетило в 2018 году 2,8 млн человек

Москва, , 11:18 — REGNUM В 2018 году Музеи Московского Кремля посетило 2 миллиона 867 тысяч человек. Такие данные приводит официальный портал Министерства культуры РФ. Культурные учреждения страны продолжают подводить итоги прошедшего, 2018, года. Московский Кремль стал по традиции одним из самых посещаемых музеев России. Основной поток приходится на знаменитые палаты музея, всемирно известную основную экспозицию. Также привлекли любителей истории и искусства три крупных выставочных проекта: «Bvlgari. Очарование женственности. Великолепие римских драгоценностей», «Династия Мин: сияние учености» и «Владыки океана. Сокровища Португальской империи XVI—XVIII веков». Также Музеи Московского Кремля провели четыре выставки в городах России: в Нижнем Новгороде, Владивостоке, Челябинске и Уфе, приняли участие в пяти выставках в России и за рубежом.

В 2018 году усилиями сотрудников музея были подготовлены и изданы уникальные альбомы и книги, среди них первая полная публикация хранящегося в музее собрания регалий российских государей и других атрибутов великокняжеского и царского сана XIV—XVII веков и издание «Фаберже. Пасхальные подарки», посвященное самому большому мировому собранию пасхальных подарков фирмы Карла Фаберже.