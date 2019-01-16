«Гафту и Меньшкиову — по театру!»: мнение

Оренбург, , 11:17 — REGNUM В стране хватает театров, считает депутат заксобрания Оренбургской области Владимир Фролов. В разговоре с корреспондентом ре он отметил, что не видит смысла в строительстве новых театров.

«Кто из известных режиссеров ещё не имеет своего театра? На этот вопрос ответить мне сложно. Но думаю, что известные всей стране актеры или режиссеры, которые могут создать свой театр и имеют такое желание, должны возглавлять творческие коллективы», — сказал Фролов.

Вот под Татьяну Тарасову надо создавать национальный центр фигурного катания, но к сожалению это не про театр. Если же по теме, то Валентин Гафт и Олег Меньшиков — достойные актеры, именитые и профессиональны. Другой вопрос хотят ли они иметь собственные театры?» — отметил депутат.

По его мнению, независимые театры пусть появляются, если они смогут конкурировать с государственными. В Оренбуржье театров достаточно. В Оренбурге есть татарский драмтеатр, кукольный театр, муниципальный театр «Пьеро», театр музкомедии, драмтеатр им. Горького. Все те, кто ими руководит, на своих местах согласно профессиональным качествам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2019 год объявлен Годом театра. Начнётся он презентацией-открытием Театра-студии САС под руководством народного артиста России Сергея Соловьёва. Церемония пройдёт 24 января в Императорском яхт-клубе на территории творческого кластера «Красный Октябрь».

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