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В Манеже в Санкт-Петербурге открывается выставка «Христос в темнице»

Культура

На ней будет представлена храмовая деревянная скульптура середины XVII— начала XIX веков

Санкт-Петербург, 16 января 2019, 11:00 — REGNUM  16 января в Центральном выставочном зале «Манеж» в Санкт-Петербурге открывается выставка деревянной религиозной скульптуры «Христос в темнице». Лучшие произведения храмовой скульптуры из дерева, входившие в художественные ансамбли церквей и часовен, предоставили 14 музеев России. В Манеже будут выставлены более 30 скульптур середины XVII— начала XIX веков.

Выставка посвящена одному из важнейших в православной иконографии сюжету — «Христос в темнице» («Спас Полунощный»).

Куратором данной экспозиции выступил ректор Петербургской академии художеств, Комиссар павильона России на Венецианской биеннале Семен Михайловский.

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Культурная хроника
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