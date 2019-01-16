В Манеже в Санкт-Петербурге открывается выставка «Христос в темнице»

Санкт-Петербург, , 11:00 — REGNUM 16 января в Центральном выставочном зале «Манеж» в Санкт-Петербурге открывается выставка деревянной религиозной скульптуры «Христос в темнице». Лучшие произведения храмовой скульптуры из дерева, входившие в художественные ансамбли церквей и часовен, предоставили 14 музеев России. В Манеже будут выставлены более 30 скульптур середины XVII— начала XIX веков.

Выставка посвящена одному из важнейших в православной иконографии сюжету — «Христос в темнице» («Спас Полунощный»).

Куратором данной экспозиции выступил ректор Петербургской академии художеств, Комиссар павильона России на Венецианской биеннале Семен Михайловский.