Госдума включилась в борьбу с театральными спекулянтами

Москва, , 10:49 — REGNUM Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о порядке продажи и возврата билетов на культурные мероприятия. Новая волна борьбы с «билетной мафией», а она идет уже несколько десятилетий, вызвана «усилением позиций» театральных спекулянтов с отменой штрафных санкций при возврате билетов. Таким образом, все нераспроданные по завышенной цене билеты можно непосредственно перед спектаклем вернуть в кассу театра, и тот обязан их принять и вернуть полную стоимость. Сами культурные учреждения, таким образом, несли серьезные потери, а поклонники театрального искусства были вынуждены покупать билеты за несколько номиналов на популярные представления. Об этом сообщает портал Министерства культуры РФ.

В соответствии с новым законопроектом, теперь запрещено продавать билеты выше указанной на них стоимости, и делать это смогут лишь сами театры и уполномоченные ими организации. Кроме того, театры сами должны определить порядок возврата билетов, в случае отмены представления. Более того, театрам, возможно, будет предоставлено право продажи именных билетов.

В законопроекте также прописаны и штрафы для спекулянтов: от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей для граждан, от 150 тыс. до 400 тыс. рублей для должностных лиц, от 200 тыс. до 500 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей и от 700 тыс. до 1 млн рублей для юридических лиц.