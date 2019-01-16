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Регионы РФ могут дополнительно получить 5 млрд рублей на развитие театров

Культура

Президент обещал поддержать

Регионы РФ могут дополнительно получить 5 млрд рублей на развитие театров
Старый театр

Москва, 16 января 2019, 10:19 — REGNUM  Спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выделить дополнительно 5 млрд рублей на реконструкцию театров малых городов, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

«Состояние театров малых городов неудовлетворительное, они нуждаются в ремонте, в обновлении оборудования, это касается и детских театров. Я обратилась к президенту РФ выделить порядка 5 млрд рублей на эти цели. Президент обещал поддержать», — сказала Матвиенко.

Она призвала сенаторов в рамках Года театра уделить внимание законопроектам, создающим условиям для творческого процесса, их модернизации.

«Важно чтобы год театра охватил регионы», — считает спикер Совфеда.

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Театр
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