Путин поздравил актёра Василия Ланового с юбилеем

Москва, , 09:58 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поздравил актёра театра и кино Василия Ланового с юбилеем. Известному актёру 16 января исполняется 85 лет, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства отметил самобытное дарование и яркие, незабываемые роли, созданные Лановым.

«Вы стали подлинным эталоном актёрского мастерства, примером преданного служения искусству», — говорится в поздравительной телеграмме.

Путин поблагодарил Ланового за ответственную гражданскую позицию, огромное внимание и пожелал актеру здоровья, успехов и исполнения намеченных планов.

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Справка ИА REGNUM :

Василий Лановой (16 января 1934 года рождения) — легендарный советский и российский актер, народный артист СССР (1985). Главные роли сыграл в фильмах «Анна Каренина», «Офицеры» и «Алые паруса». С 1957 года — актер Театра им. Вахтангова.

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